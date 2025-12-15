Скидки
Арину Соболенко второй раз подряд признали игроком года по версии WTA

Арину Соболенко второй раз подряд признали игроком года по версии WTA
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко признана игроком года по версии ежегодной номинации WTA Player Awards. Интересно, что для Соболенко это вторая подряд победа в этой номинации.

За звание лучшей теннисистки 2025 года с Соболенко боролись:

Ига Швёнтек (Польша);
Аманда Анисимова (США);
Елена Рыбакина (Казахстан);
Кори Гауфф (США);
Мэдисон Киз (США).

Напомним, победителей в номинациях традиционно выбирали представители международных теннисных СМИ.

В 2025 году Соболенко выиграла US Open, «тысячники» в Майами (США) и Мадриде (Испания), а также «пятисотник» в Брисбене (Австралия). Арина уступила в финалах Australian Open, «Ролан Гаррос» и Итогового турнира.

