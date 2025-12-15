Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева и Александрова проиграли Анисимовой в борьбе за звание «Прогресс года»

Мирра Андреева и Александрова проиграли Анисимовой в борьбе за звание «Прогресс года»
Комментарии

Двукратная финалистка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова стала лауреатом премии «Прогресс 2025 года» в рамках ежегодной номинации WTA Player Awards.

За это звание с Анисимовой боролись:

Клара Таусон (Дания);
Екатерина Александрова (Россия);
Линда Носкова (Чехия);
Мирра Андреева (Россия).

24-летняя Анисимова в 2025 году выиграла два турнира категории WTA-1000 в Пекине и Дохе. А также впервые в карьере вышла в финалы турниров «Большого шлема» — Уимблдона и US Open. В июле Аманда дебютировала в топ-10 мирового рейтинга, а в конце года отобралась и выступила на Итоговом чемпионате WTA (дошла до полуфинала).

Материалы по теме
Мирре советуют отказаться от игры в паре. Это должно помочь Андреевой в сезоне-2026
Мирре советуют отказаться от игры в паре. Это должно помочь Андреевой в сезоне-2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android