Мирра Андреева и Александрова проиграли Анисимовой в борьбе за звание «Прогресс года»

Двукратная финалистка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова стала лауреатом премии «Прогресс 2025 года» в рамках ежегодной номинации WTA Player Awards.
За это звание с Анисимовой боролись:
Клара Таусон (Дания);
Екатерина Александрова (Россия);
Линда Носкова (Чехия);
Мирра Андреева (Россия).
24-летняя Анисимова в 2025 году выиграла два турнира категории WTA-1000 в Пекине и Дохе. А также впервые в карьере вышла в финалы турниров «Большого шлема» — Уимблдона и US Open. В июле Аманда дебютировала в топ-10 мирового рейтинга, а в конце года отобралась и выступила на Итоговом чемпионате WTA (дошла до полуфинала).