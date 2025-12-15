Мирра Андреева и Александрова проиграли Анисимовой в борьбе за звание «Прогресс года»

Двукратная финалистка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова стала лауреатом премии «Прогресс 2025 года» в рамках ежегодной номинации WTA Player Awards.

За это звание с Анисимовой боролись:

Клара Таусон (Дания);

Екатерина Александрова (Россия);

Линда Носкова (Чехия);

Мирра Андреева (Россия).

24-летняя Анисимова в 2025 году выиграла два турнира категории WTA-1000 в Пекине и Дохе. А также впервые в карьере вышла в финалы турниров «Большого шлема» — Уимблдона и US Open. В июле Аманда дебютировала в топ-10 мирового рейтинга, а в конце года отобралась и выступила на Итоговом чемпионате WTA (дошла до полуфинала).