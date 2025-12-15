Скидки
WTA объявила лауреата премии «Новичок года» по итогам сезона-2025

18-я ракетка мира, 19-летняя канадская теннисистка Виктория Мбоко стала лауреатом премии «Новичок 2025 года» в рамках ежегодной номинации WTA Player Awards.

За это звание с Мбоко боролись:

Лоис Буассон (Франция);
Александра Эала (Филиппины);
Майя Джойнт (Австралия);
Ива Йович (США);
Ева Лис (Германия).

Напомним, победителей в номинациях традиционно выбирали представители международных теннисных СМИ.

В 2025 году выиграла два дебютных титула на турнирах уровня WTA – WTA-250 в Гонконге и «тысячник» в Монреале. А также дебютировала в топ-20 мирового рейтинга.

Видео: перспективные российские теннисистки.

