WTA объявила лауреата премии «Новичок года» по итогам сезона-2025

18-я ракетка мира, 19-летняя канадская теннисистка Виктория Мбоко стала лауреатом премии «Новичок 2025 года» в рамках ежегодной номинации WTA Player Awards.

За это звание с Мбоко боролись:

Лоис Буассон (Франция);

Александра Эала (Филиппины);

Майя Джойнт (Австралия);

Ива Йович (США);

Ева Лис (Германия).

Напомним, победителей в номинациях традиционно выбирали представители международных теннисных СМИ.

В 2025 году выиграла два дебютных титула на турнирах уровня WTA – WTA-250 в Гонконге и «тысячник» в Монреале. А также дебютировала в топ-20 мирового рейтинга.

