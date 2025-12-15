Скидки
Ферреро рассказал, как победа в Монте-Карло повлияла на Алькараса в сезоне-2025

Комментарии

Тренер первой ракетки мира Карлоса Алькараса Хуан-Карлос Ферреро рассказал, как победа испанца на «Мастерсе» в Монте-Карло повлияла на его игру в сезоне-2025. В финале турнира Алькарас обыграл итальянца Лоренцо Музетти (3:6, 6:1, 6:0).

Монте-Карло. Финал
13 апреля 2025, воскресенье. 13:10 МСК
«В Индиан-Уэллсе и Майами он немного потерял уверенность. Победа в Монте-Карло, пусть и не при самой лучшей игре, но с идеальным настроем, очень помогла ему смотреть на оставшуюся часть сезона с большей ясностью. С этого момента последовали многочисленные финалы, невероятные результаты на турнирах «Большого шлема». Но Монте-Карло стало тем светом, которое открыло двери к обретению уверенности, что ему была нужна, после этого он смог чередовать впечатляющие результаты.

Карлос повзрослел и понял, насколько важно выражать свои чувства и делиться тем, что он ощущает. С Монте-Карло он стал гораздо больше говорить, как себя чувствует, это очень помогло ему выражать себя в трудные моменты, в страхах и во всём, что связано с давлением, которое приносит тур», – приводит слова Ферреро Eurosport Spain.

