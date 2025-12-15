Музетти — о сотрудничестве с Хосе Перласом: совместная работа может привести к прогрессу

Восьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти рассказал, почему решил добавить в свою команду специалиста Хосе Перласа, отметив, что вместе с ним может получить хороший импульс к прогрессу в игре.

«Это важная фигура, которая, считаю, может добавить что-то новое вместе с моим тренером Тартарини. Думаю, что совместная работа может привести нас к прогрессу и к качественному скачку, которого я ищу. Мы начали предсезонку две недели назад, усердно работаем, у нас отличная связь. Первая остановка — Австралия, у меня большие планы на сезон.

Стараюсь быть более агрессивным, считаю это ключевым в современном теннисе. Думаю, мои навыки могут развиваться в этом направлении: не только в контратаке, но и быть более проактивным, начиная с ранних ударов. Продвигаемся в этом направлении.

В этом году мы видели, какая разница между Алькарасом, Синнером и остальными, они на шаг впереди остальных. Включение ключевых фигур в мою команду — попытка сделать шаг в их сторону, сократить разрыв, который ещё был заметен в этом году. Надеюсь в будущем достичь третьего места на пьедестале», – приводит слова Музетти Eurosport Spain.