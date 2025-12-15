Скидки
Теннис

Лоренцо Музетти назвал лучшие моменты в сезоне-2025

Лоренцо Музетти назвал лучшие моменты в сезоне-2025
Восьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти рассказал, какими событиями ему особо запомнился сезон-2025, отметив матч с австралийцем Алексом де Минором во время группового этапа Итогового турнира АТР – 2025, который прошёл в Турине (Италия). Итальянец одержал победу со счётом 7:5, 3:6, 7:5.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джимми Коннорса
11 ноября 2025, вторник. 22:40 МСК
Лоренцо Музетти
9
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		3 7
5 		6 5
         
Алекс де Минор
7
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

«У меня в голове много образов этого года, таких как финал в Монте-Карло, полуфинал «Ролан Гаррос» и моё попадание в топ-10. Однако лучший момент — это приветствие публики в Турине и победа над де Минором. Это было что-то красивое и это довольно трудно просто описать словами», – приводит слова Музетти Eurosport Spain.

Музетти — о сотрудничестве с Хосе Перласом: совместная работа может привести к прогрессу
