Видео: Янник Синнер соревнуется в гольфе с Ваньоцци и Кэхиллом

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер посоревновался в гольфе со своими личными тренерами – Симоне Ваньоцци и Дарреном Кэхиллом. Видео времяпрепровождения Синнера в межсезонье поделился Кэхилл.

В сезоне-2025 Янник Синнер одержал победу на Australian Open и Уимблдоне, выиграл Итоговый турнир АТР и «Мастерс» в Париже, а также турниры в Вене и Пекине. Сохранить первое место в мировом рейтинге по итогам года итальянцу не удалось.

Ранее Янник был третий раз подряд признан любимым игроком болельщиков в 2025 году, сообщает Ассоциация теннисистов профессионалов (ATP).