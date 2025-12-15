Скидки
Маррей — о тренировках с «Большой тройкой»: Федерер прекратил их через год или два

Британский теннисист, бывшая первая ракетка мира, двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный победитель ТБШ Энди Маррей рассказал, как во время игровой карьеры использовал тренировки с игроками «Большой тройки», в которую включают Рафаэля Надаля, Роджера Федерера и Новака Джоковича, ради прогресса в игре.

«Тренировался со всеми тремя изначально – Надалем, Джоковичем и Федерером. Но Федерер быстро прекратил через год или два. Он больше не хотел тренироваться со мной. Он также никогда не тренировался с Джоковичем или Надалем, потому что считал их конкурентами.

Тренировки с ними позволяли мне видеть, на каком уровне находится моя игра. При этом я не тренировался с ними за несколько дней до важного матча, однако за несколько недель до крупного турнира использовал такую возможность», – сказал Маррей в видео, размещённом в YouTube канале Stephen Hendry Cue Tips.

