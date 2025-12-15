Скидки
Карлос Алькарас стал 14-м теннисистом в истории с 50 неделями в роли первой ракетки мира

Карлос Алькарас стал 14-м теннисистом в истории с 50 неделями в роли первой ракетки мира
Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», испанец Карлос Алькарас начал 50-ю неделю в статусе первой ракетки мира. Карлос стал 14-м теннисистом в истории, которому удалось пробыть 50 и более недель на первом месте мирового рейтинга.

По данному показателю Алькараса превосходят только:

  1. Новак Джокович (Сербия) – 428 недель.
  2. Роджер Федерер (Швейцария) – 310.
  3. Пит Сампрас (США) – 286.
  4. Иван Лендл (США) – 270.
  5. Джимми Коннорс (США) – 268.
  6. Рафаэль Надаль (Испания) – 209.
  7. Джон Макинрой (США) – 170.
  8. Бьорн Борг (Швеция) – 109.
  9. Андре Агасси (США) – 101.
  10. Ллейтон Хьюитт (Австралия) – 80.
  11. Стефан Эдберг (Швеция) – 72.
  12. Янник Синнер (Италия) – 66.
  13. Джим Курье (США) – 58.
