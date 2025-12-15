Карлос Алькарас стал 14-м теннисистом в истории с 50 неделями в роли первой ракетки мира
Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», испанец Карлос Алькарас начал 50-ю неделю в статусе первой ракетки мира. Карлос стал 14-м теннисистом в истории, которому удалось пробыть 50 и более недель на первом месте мирового рейтинга.
По данному показателю Алькараса превосходят только:
- Новак Джокович (Сербия) – 428 недель.
- Роджер Федерер (Швейцария) – 310.
- Пит Сампрас (США) – 286.
- Иван Лендл (США) – 270.
- Джимми Коннорс (США) – 268.
- Рафаэль Надаль (Испания) – 209.
- Джон Макинрой (США) – 170.
- Бьорн Борг (Швеция) – 109.
- Андре Агасси (США) – 101.
- Ллейтон Хьюитт (Австралия) – 80.
- Стефан Эдберг (Швеция) – 72.
- Янник Синнер (Италия) – 66.
- Джим Курье (США) – 58.
