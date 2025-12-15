Карлос Алькарас стал 14-м теннисистом в истории с 50 неделями в роли первой ракетки мира

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», испанец Карлос Алькарас начал 50-ю неделю в статусе первой ракетки мира. Карлос стал 14-м теннисистом в истории, которому удалось пробыть 50 и более недель на первом месте мирового рейтинга.

По данному показателю Алькараса превосходят только: