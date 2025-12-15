Фото: Анастасия Потапова посетила концерт вместе с Таллоном Грикспором

50-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова, которая с сезона-2026 будет представлять Австрию, опубликовала в социальных сетях совместные фото с нидерландцем Таллоном Грикспором, занимающим 25-ю строчку рейтинга ATP. Пара вместе посетила концерт.

Фото: из личного архива Анастасии Потаповой

В сезоне-2025 24-летняя Потапова выиграла один титул в одиночном разряде. Это случилось в феврале на хардовом турнире WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). В финале она победила итальянку Лючию Бронцетти. Титул в Румынии стал третьим в карьере Анастасии на уровне WTA.

Потапова досрочно завершила сезон-2025. Причиной этому стала травма. Её последним турниром в этом году стало выступление в Пекине (Китай), где она дошла до четвёртого круга.