Теннис

Алькарас раньше «Большой тройки» и Синнера достиг отметки в 50 недель на вершине рейтинга

Алькарас раньше «Большой тройки» и Синнера достиг отметки в 50 недель на вершине рейтинга
Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», испанец Карлос Алькарас стал третьим самым молодым игроком в истории ATP, достигшим 50 недель в роли первой ракетки мира.

Топ игроков, достигших 50 недель в качестве первой ракетки мира в юном возрасте

  1. Ллейтон Хьюитт (Австралия) – 21 год и 8 месяцев.
  2. Джим Курье (США) – 22 года и 6 месяцев.
  3. Карлос Алькарас (Испания) – 22 года, 7 месяцев, 10 дней.
  4. Пит Сампрас (США) — 22 года, 7 месяцев, 30 дней.
  5. Джимми Коннорс (США) – 22 года и 10 месяцев.

Отметим, ни одному другому мужчине не удавалось достичь этого результата до 23 лет, включая Янника Синнера (23 года и 9 месяцев) и всех членов «Большой тройки»: Роджера Федерера (23 года и 5 месяцев), Рафаэля Надаля (24 года) и Новака Джоковича (25 лет).

Теннис
