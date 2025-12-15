Скидки
Муратоглу вспомнил, как Джоковича не воспринимали всерьёз в начале карьеры

Муратоглу вспомнил, как Джоковича не воспринимали всерьёз в начале карьеры
Комментарии

Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу поделился воспоминаниями, как воспринималось появление серба Новака Джоковича в период абсолютного доминирования швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля.

«Я всегда рассказываю эту историю: когда доминировали Роджер и Рафа, я общался с большинством игроков из топ-10, они говорили, что выиграть турнир «Большого шлема» невозможно.

И вдруг появился молодой парень, который публично заявил: «Я их обыграю». Этим парнем был Новак Джокович. Теннисный мир тогда говорил: «Как он может быть таким самоуверенным?» Но это была не самоуверенность, а уверенность в себе. И в итоге он действительно это сделал», – сказал Муратоглу в видео, размещённом в одной из социальных сетей.

