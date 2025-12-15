Где сыграют теннисистки топ-10 в первую неделю сезона-2026
В январе 2026 года начнётся новый сезон среди игроков Женской теннисной ассоциации (WTA). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с первыми турнирами представительниц топ-10 рейтинга в сезоне-2026.
Теннис. WTA. Первые турниры игроков топ-10 в 2026 году
- Арина Соболенко (Беларусь) – WTA-500 в Брисбене (4-11 января).
- Ига Швёнтек (Польша) — United Cup 2026 (2-11 января).
- Кори Гауфф (США) — United Cup 2026 (2-11 января).
- Аманда Анисимова (США) – WTA-500 в Брисбене (4-11 января).
- Елена Рыбакина (Казахстан) – WTA-500 в Брисбене (4-11 января).
- Джессика Пегула (США) – WTA-500 в Брисбене (4-11 января).
- Мэдисон Киз (США) – WTA-500 в Брисбене (4-11 января).
- Жасмин Паолини (Италия) — United Cup 2026 (2-11 января).
- Мирра Андреева (Россия) – WTA-500 в Брисбене (4-11 января).
- Екатерина Александрова (Россия) – WTA-500 в Брисбене (4-11 января).
