Где сыграют теннисистки топ-10 в первую неделю сезона-2026

Где сыграют теннисистки топ-10 в первую неделю сезона-2026
В январе 2026 года начнётся новый сезон среди игроков Женской теннисной ассоциации (WTA). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с первыми турнирами представительниц топ-10 рейтинга в сезоне-2026.

Теннис. WTA. Первые турниры игроков топ-10 в 2026 году

  1. Арина Соболенко (Беларусь) – WTA-500 в Брисбене (4-11 января).
  2. Ига Швёнтек (Польша) — United Cup 2026 (2-11 января).
  3. Кори Гауфф (США) — United Cup 2026 (2-11 января).
  4. Аманда Анисимова (США) – WTA-500 в Брисбене (4-11 января).
  5. Елена Рыбакина (Казахстан) – WTA-500 в Брисбене (4-11 января).
  6. Джессика Пегула (США) – WTA-500 в Брисбене (4-11 января).
  7. Мэдисон Киз (США) – WTA-500 в Брисбене (4-11 января).
  8. Жасмин Паолини (Италия) — United Cup 2026 (2-11 января).
  9. Мирра Андреева (Россия) – WTA-500 в Брисбене (4-11 января).
  10. Екатерина Александрова (Россия) – WTA-500 в Брисбене (4-11 января).
