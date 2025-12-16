Скидки
«Мне это не нравится». Дрейпер — о возможности отмены второй подачи в теннисе

10-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер высказался о возможности изменения теннисных правил, отметив, что отмена второй подачи сделала бы игру более интересной.

«Это сделало бы игру очень интересной. И при этом сделало бы условия более равными. Но, честно говоря, мне это не нравится, потому что я часто промахиваюсь первой подачей (улыбается)», – сказал Дрейпер в видео, размещённом в YouTube аккаунте The Tennis Mentor.

В сезоне-2025 23-летний Дрейпер стал победителем Мастерса в Индиан-Уэлсе. Он досрочно завершил сезон в сентябре из-за травмы руки. Британец снялся с матча второго круга Открытого чемпионата США – 2025, в котором должен был сыграть с бельгийским теннисистом Зизу Бергсом.

