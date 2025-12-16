WTA объявила лауреата премии «Возвращение года» по итогам сезона-2025

Олимпийская чемпионка 2020 года в одиночном разряде, 11-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич стала лауреатом премии «Возвращение года» в рамках ежегодной номинации WTA Player Awards.

За это звание с Бенчич боролись:

Маркета Вондроушова (Чехия).

Барбора Крейчикова (Чехия).

Сорана Кырстя (Румыния).

Анастасия Севастова (Латвия).

Напомним, победителей в номинациях традиционно выбирали представители международных теннисных СМИ.

В 2025 году Бенчич вернулась в тур после рождения дочери Беллы. Белинда выиграла два турнира на уровне WTA – в Токио и Абу-Даби. А также дошла до 1/8 финала Australian Open – 2025 и полуфинала Уимблдона-2025.