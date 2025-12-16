Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

WTA объявила лауреата премии «Возвращение года» по итогам сезона-2025

WTA объявила лауреата премии «Возвращение года» по итогам сезона-2025
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2020 года в одиночном разряде, 11-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич стала лауреатом премии «Возвращение года» в рамках ежегодной номинации WTA Player Awards.

За это звание с Бенчич боролись:

  • Маркета Вондроушова (Чехия).
  • Барбора Крейчикова (Чехия).
  • Сорана Кырстя (Румыния).
  • Анастасия Севастова (Латвия).

Напомним, победителей в номинациях традиционно выбирали представители международных теннисных СМИ.

В 2025 году Бенчич вернулась в тур после рождения дочери Беллы. Белинда выиграла два турнира на уровне WTA – в Токио и Абу-Даби. А также дошла до 1/8 финала Australian Open – 2025 и полуфинала Уимблдона-2025.

Материалы по теме
Мирра Андреева и Александрова проиграли Анисимовой в борьбе за звание «Прогресс года»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android