WTA объявила лауреата премии «Возвращение года» по итогам сезона-2025
Олимпийская чемпионка 2020 года в одиночном разряде, 11-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич стала лауреатом премии «Возвращение года» в рамках ежегодной номинации WTA Player Awards.
За это звание с Бенчич боролись:
- Маркета Вондроушова (Чехия).
- Барбора Крейчикова (Чехия).
- Сорана Кырстя (Румыния).
- Анастасия Севастова (Латвия).
Напомним, победителей в номинациях традиционно выбирали представители международных теннисных СМИ.
В 2025 году Бенчич вернулась в тур после рождения дочери Беллы. Белинда выиграла два турнира на уровне WTA – в Токио и Абу-Даби. А также дошла до 1/8 финала Australian Open – 2025 и полуфинала Уимблдона-2025.
Материалы по теме
Комментарии