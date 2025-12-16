Скидки
Дрейпер оценил шансы Алькараса и Синнера против «Большой тройки» на пике карьеры

Дрейпер оценил шансы Алькараса и Синнера против «Большой тройки» на пике карьеры
Комментарии

10-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер поделился мнением, смогли бы испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер обыграть «Большую тройку», в которую включают швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича, когда те находились на пике карьеры.

– Смогли бы Алькарас и Синнер обыграть «Большую тройку» в их лучшие годы?
— Это сложно, потому что у этих парней огромный опыт, они добились многого за столько лет и были очень стабильны. Пока что с ними ещё нельзя сравнивать. Но если смотреть чисто на то, что Алькарас и Синнер делают на корте, думаю, на их пике некоторые лучшие удары были так же хороши, как у «Большой тройки» в лучшие годы. Думаю, им ещё предстоит пройти долгий путь, чтобы оказаться в этом ряду, потому что они уже многого достигли. Но в то же время, их теннис, думаю, все согласятся, просто потрясающий, – сказал Дрейпер в видео, размещённом в YouTube аккаунте The Tennis Mentor.

