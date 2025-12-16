Хольгер Руне запустил собственную коллекцию мёда

15-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне в коллаборации с компанией Manuka Doctor запустил коллекцию мёда.

«Горд поделиться с вами тем, что я сделал собственный мёд в коллаборации с Manuka Doctor из Новой Зеландии. Манука — это редкое золото природы. Наслаждайтесь», — написал Руне на личной странице в социальных сетях.

Цены банок мёда варьируются от € 60 (около 5,5 тыс. рублей) до € 166 (около 15,5 тыс. рублей).

18 октября во время матча полуфинала с французом Уго Умбером на турнире категории ATP-250 в Стокгольме Руне получил травму, из-за которой был вынужден сняться с игры. Позднее ему диагностировали полный разрыв ахиллова сухожилия. 21 октября датчанин перенёс операцию на левой ноге.