Вероника Кудерметова назвала лучший сезон в своей карьере

30-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова назвала сезон-2022 лучшим в своей карьере. В 2025 году она выиграла Уимблдон в парном разряде, а также Итоговый турнир WTA.

«Не могу сказать, что это был самый мой удачный год… Поскольку я себя всё время позиционирую как одиночный спортсмен, для меня самым успешным был скорее 2022-й. Тогда в одиночном рейтинге WTA я была девятой, в паре – второй.

Безусловно, 2025 год тоже хороший – я выиграла первый турнир «Большого шлема» в карьере, второй Итоговый турнир WTA. Это тоже приятные бонусы. Сезоны 2023 и 2024 года для меня были очень тяжёлыми в плане эмоций, травм. Так что в начале года я себе поставила дедлайн в шесть месяцев. Если этот срок пройдёт, а мне будет всё так же тяжело, я готова была сделать паузу в карьере… Взяла бы передышку, настроилась и с новыми силами начала заново», — сказала Кудерметова в интервью «Бизнес Оnline».