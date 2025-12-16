Скидки
Арина Соболенко показала фотографии из Нью-Йорка

Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала на личной странице в социальных сетях подборку фотографий из Нью-Йорка (США).

Фото: Из личного архива Соболенко

«48 часов в Нью-Йорк Сити», — подписала публикацию Соболенко.

Фото: Из личного архива Соболенко

В 2025 году Соболенко выиграла US Open, «тысячники» в Майами (США) и Мадриде (Испания), а также «пятисотник» в Брисбене (Австралия). Арина уступила в финалах Australian Open, «Ролан Гаррос» и Итогового турнира.

Арина Соболенко была признана лучшей теннисисткой 2025 года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Она завоевала эту награду во второй раз подряд.

Арину Соболенко второй раз подряд признали игроком года по версии WTA
