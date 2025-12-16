Скидки
Теннис

«Не особо контактируем». Кудерметова — о взаимоотношениях с Мертенс

«Не особо контактируем». Кудерметова — о взаимоотношениях с Мертенс
30-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала о своих взаимоотношениях с партнёршей в парном разряде представительницей Бельгии Элисе Мертенс.

«Какая она в жизни, я не знаю, потому что мы с ней не особо контактируем, у нас только рабочие отношения на корте. Мы ни разу не выходили вместе куда-нибудь поужинать. Возможно, это хорошо: есть рабочие отношения, и всё.

А на корте она очень разумная, никогда не сдаётся, боец. И работоспособная. На финале Уимблдона в 2021 году, когда мы с Леной Весниной как раз же играли против Элисе Мертенс. Она тогда была в паре с Се Шувэй. Мы вели в сете 5:2, у нас было два матчбола, и как раз Элисе всё время была на матчболах. Она никогда и ничего не отдаёт!» — приводит слова Кудерметовой «Бизнес Оnline».

