Тарпищев: Хачанов — очень хороший семьянин. Это мешало его прогрессу

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о спадах в игре 18-й ракетки мира российского теннисиста Карена Хачанова.

«Этот застой связан с тем, что он очень хороший семьянин. Даже в пандемию сидел с семьёй, никуда не рвался. У него на первом месте тыл. И это мешало его прогрессу, начиная с пандемии. Вместо каких‑то турниров он предпочитал быть дома. Сейчас у него открылось второе дыхание, до середины года играл очень прилично. Но потом помешала травма. Последние матчи Карен играл вполне ничего. Реально прибавил», — приводит слова Тарпищева «Матч ТВ».

В сезоне-2025 Хачанов играл в финале «Мастерса» в Торонто (Канада), где потерпел поражение от американца Бена Шелтона (7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (3:7)). Лучшим выступлением на ТБШ был выход в четвертьфинал Уимблдона.