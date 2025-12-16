Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тарпищев: Хачанов — очень хороший семьянин. Это мешало его прогрессу

Тарпищев: Хачанов — очень хороший семьянин. Это мешало его прогрессу
Комментарии

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о спадах в игре 18-й ракетки мира российского теннисиста Карена Хачанова.

«Этот застой связан с тем, что он очень хороший семьянин. Даже в пандемию сидел с семьёй, никуда не рвался. У него на первом месте тыл. И это мешало его прогрессу, начиная с пандемии. Вместо каких‑то турниров он предпочитал быть дома. Сейчас у него открылось второе дыхание, до середины года играл очень прилично. Но потом помешала травма. Последние матчи Карен играл вполне ничего. Реально прибавил», — приводит слова Тарпищева «Матч ТВ».

В сезоне-2025 Хачанов играл в финале «Мастерса» в Торонто (Канада), где потерпел поражение от американца Бена Шелтона (7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (3:7)). Лучшим выступлением на ТБШ был выход в четвертьфинал Уимблдона.

Материалы по теме
Русская американка — самая прогрессирующая теннисистка. Может стать первой уже в 2026-м
Русская американка — самая прогрессирующая теннисистка. Может стать первой уже в 2026-м
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android