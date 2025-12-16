Скидки
Новак Джокович сыграет на турнире ATP-250 в Аделаиде за неделю до Australian Open — 2026

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович примет участие на турнире категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия) в начале сезона-2026. Об этом сообщила пресс-служба соревнований в социальных сетях.

Турнир пройдёт с 12 по 17 января, ровно за неделю до начала Открытого чемпионата Австралии — 2026. На соревнованиях примут участие британец Джек Дрейпер, грек Стефанос Циципас, американец Томми Пол, бразилец Жоао Фонсека, австралиец Алексей Попырин и другие.

Действующим чемпионом турнира в Аделаиде является пятая ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим, в финале 2025 года обыгравший американца Себастьяна Корду.

Новости. Теннис
