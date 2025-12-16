Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева заявилась на турнир WTA-500 в Аделаиде

Мирра Андреева заявилась на турнир WTA-500 в Аделаиде
Комментарии

Девятая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева примет участие на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия) в начале сезона-2026. Об этом сообщила пресс-служба соревнований в социальных сетях.

Турнир пройдёт с 12 по 17 января, ровно за неделю до начала Открытого чемпионата Австралии — 2026. На соревнованиях сыграют швейцарка Белинда Бенчич, американки Эмма Наварро, Джессика Пегула и Мэдисон Киз, испанка Паула Бадоса, датчанка Клара Таусон и другие.

С 4 по 11 января Мирра Андреева сыграет на турнире аналогичной категории в Брисбене (Австралия).

Действующей чемпионкой турнира в Аделаиде является американка Мэдисон Киз, в финале 2025 года обыгравшая соотечественницу Джессику Пегулу.

Материалы по теме
Новак Джокович сыграет на турнире ATP-250 в Аделаиде за неделю до Australian Open — 2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android