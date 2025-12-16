Мирра Андреева заявилась на турнир WTA-500 в Аделаиде

Девятая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева примет участие на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия) в начале сезона-2026. Об этом сообщила пресс-служба соревнований в социальных сетях.

Турнир пройдёт с 12 по 17 января, ровно за неделю до начала Открытого чемпионата Австралии — 2026. На соревнованиях сыграют швейцарка Белинда Бенчич, американки Эмма Наварро, Джессика Пегула и Мэдисон Киз, испанка Паула Бадоса, датчанка Клара Таусон и другие.

С 4 по 11 января Мирра Андреева сыграет на турнире аналогичной категории в Брисбене (Австралия).

Действующей чемпионкой турнира в Аделаиде является американка Мэдисон Киз, в финале 2025 года обыгравшая соотечественницу Джессику Пегулу.