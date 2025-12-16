Эмма Радукану прекратит сотрудничество с Nike ради японского бренда

Чемпионка US Open — 2021, 29-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану завершит сотрудничество с американской компанией Nike. Об этом сообщает Ubitennis со ссылкой на журналиста Крейга Шапиро.

По информации источника, Радукану подпишет контракт с японской фирмой Uniqlo и будет выступать в спортивной форме этого бренда.

Лучшим выступлением Эммы Радукану в 2025 году был полуфинал на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне (США).

Главными звёздами Nike в женском теннисе являются победительница четырёх турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко, 18-летняя россиянка Мирра Андреева и чемпионка Australian Open — 2025 американка Мэдисон Киз.