Чемпионка Олимпиады-2024, восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини признана любимым игроком болельщиков в парном разряде WTA-тура.

В сезоне-2025 Паолини выиграла свой первый титул уровня WTA-1000 в одиночном разряде в Риме, а также победила в парном разряде на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»). Она завершила год в числе лучших игроков, квалифицировавшись на Итоговый турнир WTA как в одиночном, так и в парном разряде, но не смогла преодолеть стадию группового этапа в обоих случаях.

Сезон-2026 Паолини начнёт на турнире United Cup 2026, который состоится со 2 по 11 января.