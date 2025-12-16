Даниилу Медведеву посоветовали носить маску и не употреблять местную пищу в Индии

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира Даниил Медведев обратился за советом к болельщикам перед выставочным турнире World Tennis League в Индии. Соревнования пройдут с 17 по 20 декабря в Бангалоре.

«Привет, Индия! Рад вернуться. Есть ли у вас какие-нибудь советы на время моего пребывания здесь?» — написал Медведев на своей странице в социальных сетях.

Подписчики посоветовали Медведеву носить маску, не посещать регион Дели из-за воздуха, как можно чаще мыть руки, а также не употреблять местную пищу.

Ранее Медведев заявился на турнир категории ATP-250 в Брисбене (Австралия), который пройдёт c 5 по 11 января. В 2025 году Даниил Медведев взял один титул на турнире ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). Он также играл в финале травяного «пятисотника» в Галле (Германия). По итогам сезона россиянин не смог квалифицироваться на Итоговый турнир.