Кэмерон Норри может пропустить Открытый чемпионат Австралии из-за травмы

27-я ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри сообщил на своей странице в социальных сетях, что получил повреждение во время предсезонной подготовки в Аргентине.

Британский теннисист рискует пропустить Открытый чемпионат Австралии, который пройдёт в Мельбурне с 18 января по 1 февраля 2026 года. Ранее Норри снялся с турнира в Окленде.

Кэмерон Норри завершил сезон 2025 года на 27-й строчке мирового рейтинга, показав результат 39 побед при 29 поражениях в одиночном разряде. Самыми значимыми достижениями для британца стали выход в четвертьфинал Уимблдона и четвёртый круг Открытого чемпионата Франции.