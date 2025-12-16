Скидки
Теннис

Пеннетта: Джокович по-прежнему убеждён, что может выиграть 25-й титул ТБШ

Чемпионка US Open – 2015 в одиночном разряде итальянская теннисистка Флавия Пеннетта считает, что 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович верит в 25-й титул ТБШ.

«Я думаю, что Новак по-прежнему убеждён, что может обыграть Синнера и Алькараса и, следовательно, выиграть 25-й «Большой шлем». Его менталитет, опыт и понимание игры всё ещё могут позволить ему перевернуть иерархию. И Алькарас с Синнером предупреждены: король ещё не отрёкся», — приводит слова Пеннетты Tennis Temple.

Ранее стало известно, что Новак Джокович примет участие на турнире категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия) в начале сезона-2026.

