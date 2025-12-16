Скидки
Алькарас вошёл в список 50 личностей, определивших 2025 год по версии Boardroom

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вошёл в список 50 личностей, определивших 2025 год по версии американской компании Boardroom.

В рейтинг вошли представители различных сфер — СМИ, спорта, кинематографа, музыки и моды.

«Большинство спортсменов играют только ради победы. Карлос Алькарас играет ради трансцендентности. Его игра течёт так, словно её написал Трэвис Скотт — смена темпа, крещендо, контролируемый хаос. Он превратил эпоху после Федерера в свою игровую площадку, улыбаясь, несмотря на давление, словно это лёгкая работа», — так описала Алькараса пресс-служба Boardroom.

Карлос Алькарас стал 14-м теннисистом в истории с 50 неделями в роли первой ракетки мира
