Три представительницы Узбекистана начнут сезон-2026 в топ-150 мирового рейтинга WTA

Экс-российские теннисистки Камилла Рахимова (97-я ракетка мира), Полина Кудерметова (104) и Мария Тимофеева (143), представляющие Узбекистан, начнут сезон-2026 в топ-150 мирового рейтинга WTA. Это уникальное достижение для Узбекистана.

Ранее стало известно, что гражданство сменили четыре российские теннисистки: Камилла Рахимова, Полина Кудерметова и Мария Тимофеева будут представлять Узбекистан, а Анастасия Потапова — Австрию.

Четвёртой ракеткой Узбекистана является Лайма Владсон, которая расположилась на 881-м месте в мировом рейтинге WTA. Отметим, Владсон также сменила спортивное гражданство. Родной страной спортсменки является Литва.