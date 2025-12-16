Платья Винус Уильямс на US Open — 2025 вошли в топ-55 нарядов года по версии Vogue

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс признана одной из самых стильно одетых людей в 2025 году по версии знаменитого журнала Vogue.

«Уильямс продемонстрировала роскошный стиль на US Open — 2025, заказав у нью-йоркского бренда Khaite теннисное платье с короткими рукавами и белой отделкой. По ходу турнира она появлялась в эксклюзивных комплектах от Pucci, Luar и ERL», — так описала Уильямс пресс-служба журнала.

На US Open — 2025 Уильямс дошла до четвертьфинала в парном разряде с канадкой Лейлой Фернандес. В одиночном разряде Винус уступила в первом круге.