«Отличная тактика». Джек Дрейпер рассказал, как относится к подачам с руки

10-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер рассказал, как относится к подачам с руки. Он считает, что многие игроки могут чаще пользоваться данным элементом.

«Многие игроки раздражаются, когда кто-то подаёт с руки или зрители начинают освистывать такую подачу. Но это отличная тактика, потому что многие игроки далеко отходят на приёме. Я сам часто отхожу назад и работаю над тем, чтобы выходить вперёд чуть больше. Но подача с руки – это честная игра. Я никогда не тренирую приём такой подачи, поэтому могу попасться на подобную уловку. Нужно начинать тренироваться. Тренер всегда говорит, что у меня нет таких навыков, поэтому придётся над этим поработать», – сказал Дрейпер в интервью The Tennis Mentor.

В сезоне-2025 23-летний Дрейпер стал победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Он досрочно завершил сезон в сентябре из-за травмы руки.