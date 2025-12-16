«Атмосфера была совершенно другой». Энди Маррей назвал самый важный титул в карьере

Британский теннисист, бывшая первая ракетка мира, двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный победитель ТБШ Энди Маррей рассказал, какой трофей считает самым ценным в карьере.

«Без сомнения, золотая медаль на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, на Уимблдоне. В моей карьере я сыграл 15 или 16 Уимблдонов, но на Олимпийских играх возможность выиграть трофей очень мала. У вас мало шансов участвовать в Играх дома. Атмосфера была совершенно другой по всему городу. Люди были невероятно тёплыми, повсюду были флаги, совершенно другая публика, чем та, к которой мы привыкли, потому что билеты были предназначены для широкой публики, а не для крупных компаний», — сказал Маррей YouTube-канале Stephen Hendry Cue Tips.

38-летний Маррей завершил игровую карьеру летом 2024 года. За карьеру британец выиграл 46 титулов ATP в одиночном разряде, в том числе три «Шлема» (US Open и дважды Уимблдон) и 14 «Мастерсов».