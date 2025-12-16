Арина Соболенко записала забавное видео после получения награды «Игрок года»

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко с командой записала забавное видео, на котором реагирует на новость, что стала игроком года по версии ежегодной номинации WTA Player Awards. Для Соболенко это вторая подряд победа в этой номинации.

На видео Джейсон Стейси, тренер по физподготовке Арины, кормит её виноградом с рук, а теннисный тренер Антон Дубров и спарринг-партнёр Андрей Василевский машут полотенцами, чтобы Соболенко не было душно.

«Хэй, ребята (смеётся). Спасибо вам большое, что голосовали за меня как за игрока года WTA, второй год подряд. Я очень счастлива (смеётся)», — сказала Соболенко на видео.