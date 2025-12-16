Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко записала забавное видео после получения награды «Игрок года»

Арина Соболенко записала забавное видео после получения награды «Игрок года»
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко с командой записала забавное видео, на котором реагирует на новость, что стала игроком года по версии ежегодной номинации WTA Player Awards. Для Соболенко это вторая подряд победа в этой номинации.

На видео Джейсон Стейси, тренер по физподготовке Арины, кормит её виноградом с рук, а теннисный тренер Антон Дубров и спарринг-партнёр Андрей Василевский машут полотенцами, чтобы Соболенко не было душно.

«Хэй, ребята (смеётся). Спасибо вам большое, что голосовали за меня как за игрока года WTA, второй год подряд. Я очень счастлива (смеётся)», — сказала Соболенко на видео.

Материалы по теме
«Это не про меня». Соболенко откровенно высказалась на нашумевшую тему смены гражданства
«Это не про меня». Соболенко откровенно высказалась на нашумевшую тему смены гражданства
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android