Вероника Кудерметова и Даниел Маринов стали «Спортсменами 2025 года» Республики Татарстан

Вероника Кудерметова и Даниел Маринов стали «Спортсменами 2025 года» Республики Татарстан
Чемпионка парного Уимблдона-2025, 30-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова и бронзовый призёр чемпионата мира – 2025 в упражнении на брусьях гимнаст Даниел Маринов признаны абсолютными «Спортсменами года» Республики Татарстан.

Торжественная церемония вручения наград прошла сегодня, 16 декабря, в IT-парке имени Б. Рамеева в Казани.

«Провожая год, отмечу, что он был насыщенным, результативным, несмотря на то что сегодня отсутствует возможность проведения крупных международных соревнований. Мы сконцентрировались на внутренних турнирах: провели более 70 крупномасштабных мероприятий. Только чемпионатов России мы провели 13 — это рекордное количество за всю историю», — заявил на церемонии министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

Отметим, что лучшей спортивной командой республики был признан регбийный клуб «Стрела-Ак Барс».

