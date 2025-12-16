«Главное, что здорова». Вероника Кудерметова высказалась о выступлении в сезоне-2025

Чемпионка парного Уимблдона-2025, 30-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова оценила свои последние несколько сезонов в WTA.

«Два последних сезона для меня были не очень успешны: были травмы, из-за которых я не достигала ожидаемых результатов. Этот сезон был для меня более благоприятным. Моя первая большая победа – на турнире «Большого шлема», после я начала подниматься в одиночном рейтинге на более высокие позиции. Но самое главное, что я здорова. Надеюсь, будущие результаты будут только лучше», – приводит слова Кудерметовой пресс-служба Минспорта Республики Татарстан.

В 2025 году Кудерметова-старшая выиграла Уимблдон в парном разряде, а также Итоговый турнир WTA. В одиночном разряде Веронике титул завоевать не удалось.