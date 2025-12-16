«Москва встретила красиво». Бублик опубликовал совместное фото с актёром Игорем Верником

11-я ракетка мира, 28-летний казахстанский теннисист Александр Бублик опубликовал в социальных сетях совместное фото с народным артистом России Игорем Верником. Также на фото запечатлены супруга Бублика и российский продюсер Данила Шарапов.

Фото: из личного архива Александра Бублика

«Москва встретила красиво, шапка «Тайного города», — подписал фото Бублик, опубликовав его в своём телеграм-канале.

Бублик в прошедшем сезоне-2025 завоевал титулы на турнирах ATP-250 в Гштааде (Швейцария), Ханчжоу (Китай), ATP-500 в Галле (Германия) и Кицбюэле (Австрия). Также Александр добился лучшего для себя достижения на турнире «Большого шлема» — дошёл до четвертьфинала «Ролан Гаррос».