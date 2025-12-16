Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бернабе Сапата-Миральес завершил карьеру в возрасте 28 лет

Бернабе Сапата-Миральес завершил карьеру в возрасте 28 лет
Комментарии

Испанский теннисист Бернабе Сапата-Миральес завершил профессиональную карьеру в возрасте 28 лет. Об этом он сообщил у себя на странице в соцсети.

«Дорогие друзья, я решил завершить карьеру профессионального теннисиста. Теннис требует огромных усилий и часто доводит тебя до предела, зачастую из-за этого я вёл себя неправильно по отношению к окружающим. Я знаю, что всё ещё молод, но я больше не готов идти на жертвы, которые требуются от игрока элитного уровня. У меня больше нет той жажды побед и мотивации», — написал Сапата-Миральес у себя на странице в соцсети.

Наивысшее достижение спортсмена на уровне турниров ATP — четвёртый круг Открытого чемпионата Франции в 2022 году. Он достигал 37-й строчки мирового рейтинга в 2023 году.

Материалы по теме
Русская американка — самая прогрессирующая теннисистка. Может стать первой уже в 2026-м
Русская американка — самая прогрессирующая теннисистка. Может стать первой уже в 2026-м
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android