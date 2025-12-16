Бернабе Сапата-Миральес завершил карьеру в возрасте 28 лет

Испанский теннисист Бернабе Сапата-Миральес завершил профессиональную карьеру в возрасте 28 лет. Об этом он сообщил у себя на странице в соцсети.

«Дорогие друзья, я решил завершить карьеру профессионального теннисиста. Теннис требует огромных усилий и часто доводит тебя до предела, зачастую из-за этого я вёл себя неправильно по отношению к окружающим. Я знаю, что всё ещё молод, но я больше не готов идти на жертвы, которые требуются от игрока элитного уровня. У меня больше нет той жажды побед и мотивации», — написал Сапата-Миральес у себя на странице в соцсети.

Наивысшее достижение спортсмена на уровне турниров ATP — четвёртый круг Открытого чемпионата Франции в 2022 году. Он достигал 37-й строчки мирового рейтинга в 2023 году.