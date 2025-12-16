Тренер по физподготовке Соболенко: у Арины есть желание, чтобы люди оглядывались на неё

Джейсон Стейси, тренер по физподготовке четырёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема», первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко, заявил, что его подопечная обладает наивысшим уровнем трудовой этики, что готова работать при любых обстоятельствах.

«Она говорит: «Нет, нет, я буду тренироваться». Она может жаловаться на это, может быть, иногда ей не очень хочется это делать, но она всё равно всегда будет это делать. В ней есть этот внутренний стержень, поэтому нам приходится вмешиваться и немного управлять им.

Она взяла на себя больше ответственности за это [статус первой ракетки мира]. Она осознала важность этой роли — не только для себя, но и для команды. Стала гораздо более профессиональной, гораздо более зрелой.

Думаю, что иметь такое наследие, это желание, чтобы люди оглядывались на неё, смотрели на неё снизу вверх и говорили: «Посмотрите, как она держалась, как она справилась с этим», довольно круто», — приводит слова Стейси пресс-служба WTA.