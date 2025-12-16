Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тренер по физподготовке Соболенко: у Арины есть желание, чтобы люди оглядывались на неё

Тренер по физподготовке Соболенко: у Арины есть желание, чтобы люди оглядывались на неё
Комментарии

Джейсон Стейси, тренер по физподготовке четырёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема», первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко, заявил, что его подопечная обладает наивысшим уровнем трудовой этики, что готова работать при любых обстоятельствах.

«Она говорит: «Нет, нет, я буду тренироваться». Она может жаловаться на это, может быть, иногда ей не очень хочется это делать, но она всё равно всегда будет это делать. В ней есть этот внутренний стержень, поэтому нам приходится вмешиваться и немного управлять им.

Она взяла на себя больше ответственности за это [статус первой ракетки мира]. Она осознала важность этой роли — не только для себя, но и для команды. Стала гораздо более профессиональной, гораздо более зрелой.

Думаю, что иметь такое наследие, это желание, чтобы люди оглядывались на неё, смотрели на неё снизу вверх и говорили: «Посмотрите, как она держалась, как она справилась с этим», довольно круто», — приводит слова Стейси пресс-служба WTA.

Материалы по теме
Арину Соболенко второй раз подряд признали игроком года по версии WTA
Материалы по теме
«Это не про меня». Соболенко откровенно высказалась на нашумевшую тему смены гражданства
«Это не про меня». Соболенко откровенно высказалась на нашумевшую тему смены гражданства
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android