«Не все такие, как Федерер». Тренер Соболенко Дубров — о нервах Арины во время матчей

Антон Дубров, тренер четырёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема», первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко, рассказал, как команда справляется с эмоциями теннисистки после поражений на крупных турнирах.

«Просто честные разговоры. То, чего вы хотите, находится здесь (показывает на правую руку), то, что вы испытываете прямо сейчас, находится здесь (левая рука). Между ними есть разрыв, и мы пытаемся над ним работать. Она пытается над ним работать. Она более честна в этом. Мне это нравится.

Даже после Парижа (имеется в виду финал «Ролан Гаррос» — 2025, где Соболенко проиграла со счётом 7:6 (7:5), 6:2, 6:4 американке Кори Гауфф. – Прим. «Чемпионата») она была готова поговорить об этом, например: «Да, я была неправа, это моя ошибка. Мы все люди. Что дальше?» Не все такие, как Роджер Федерер, всегда идеальные», — приводит слова Дуброва пресс-служба WTA.