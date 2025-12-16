Скидки
Теннис

Басаваредди — о работе с экс-тренером Медведева: он сделал много великих дел с Даниилом

167-я ракетка мира американский теннисист Нишеш Басаваредди высказался о начале сотрудничества с Жилем Сервара, бывшим тренером чемпиона US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева.

«Очевидно, у него было долгое и успешное сотрудничество с Даниилом, который был хорошим игроком ещё до того, как они начали работать вместе, но они сделали много великих дел вдвоём.

Я подумал, что этот опыт на высшем уровне может помочь мне на моём этапе карьеры. Дело не только в теннисе, он интересуется всеми аспектами. Он усерден и профессионален в таких областях, как питание и физическая подготовка, и это мне поможет», — приводит слова Басаваредди пресс-служба ATP.

