Алекс де Минор отреагировал на трагические события на пляже Бонди в Австралии
Седьмая ракетка мира, австралийский теннисист Алекс де Минор отреагировал на трагические события в Сиднее (Австралия) на пляже Бонди.
«Сердце разбито трагедией в Бонди. Мыслями я со всеми пострадавшими и их семьями. Австралия остаётся единой», — написал де Минор на своей странице в соцсети.
14 декабря в Сиднее двое мужчин открыли стрельбу на пляже Бонди во время празднования Хануки. В результате стрельбы, по последним данным, погибли 12 человек, включая одного из стрелявших, ещё как минимум 18 получили ранения. Полиция квалифицировала стрельбу как теракт.
Отметим, что 26-летний де Минор — уроженец Сиднея.
