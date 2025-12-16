Скидки
Теннис

Алекс де Минор отреагировал на трагические события на пляже Бонди в Австралии

Комментарии

Седьмая ракетка мира, австралийский теннисист Алекс де Минор отреагировал на трагические события в Сиднее (Австралия) на пляже Бонди.

«Сердце разбито трагедией в Бонди. Мыслями я со всеми пострадавшими и их семьями. Австралия остаётся единой», — написал де Минор на своей странице в соцсети.

14 декабря в Сиднее двое мужчин открыли стрельбу на пляже Бонди во время празднования Хануки. В результате стрельбы, по последним данным, погибли 12 человек, включая одного из стрелявших, ещё как минимум 18 получили ранения. Полиция квалифицировала стрельбу как теракт.

Отметим, что 26-летний де Минор — уроженец Сиднея.

