Болельщики признали четвертьфинал Алькарас — Фис в Монте-Карло лучшим матчем 2025 года

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) огласила результаты голосования болельщиков за лучший матч 2025 года. Им был признан четвертьфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), в котором шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас со счётом 4:6, 7:5, 6:3 обыграл француза Артюра Фиса.

Монте-Карло. 1/4 финала
11 апреля 2025, пятница. 13:40 МСК
Артюр Фис
15
Франция
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 3
4 		7 6
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

За звание «Матч года» также активно боролись поединки:

  • финал турнира ATP-500 в Вене. Янник Синнер (Италия) – Александр Зверев (Германия) – 3:6, 6:3, 7:5;
  • финал турнира ATP-250 в Афинах. Новак Джокович (Сербия) – Лоренцо Музетти (Италия) – 4:6, 6:3, 7:5.

Отметим, что Алькарас выиграл «Мастерс» в Монте-Карло после невероятного камбэка в матче с Фисом.

