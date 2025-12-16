Болельщики признали четвертьфинал Алькарас — Фис в Монте-Карло лучшим матчем 2025 года
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) огласила результаты голосования болельщиков за лучший матч 2025 года. Им был признан четвертьфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), в котором шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас со счётом 4:6, 7:5, 6:3 обыграл француза Артюра Фиса.
Монте-Карло. 1/4 финала
11 апреля 2025, пятница. 13:40 МСК
15
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|3
|
|7
|6
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
За звание «Матч года» также активно боролись поединки:
- финал турнира ATP-500 в Вене. Янник Синнер (Италия) – Александр Зверев (Германия) – 3:6, 6:3, 7:5;
- финал турнира ATP-250 в Афинах. Новак Джокович (Сербия) – Лоренцо Музетти (Италия) – 4:6, 6:3, 7:5.
Отметим, что Алькарас выиграл «Мастерс» в Монте-Карло после невероятного камбэка в матче с Фисом.
