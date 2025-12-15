«На России это абсолютно никак не скажется». Кафельников — о переходе Полины Кудерметовой

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на новость, что 104-я ракетка мира, 22-летняя Полина Кудерметова будет представлять Узбекистан.

«Официально о переходе Полины Кудерметовой под флаг Узбекистана может объявить только президент нашей федерации Шамиль Тарпищев. Лично я осведомлён, что бойфренд Полины — гражданин Узбекистана. Он её в это и втянул, абсолютно нормальная практика.

Не считаю уход Кудерметовой потерей для нашего тенниса. Она приняла решение, на России это абсолютно никак не скажется. Какой спортсменкой она запомнилась? Даже никак прокомментировать это не могу», — приводит слова Кафельникова Sport24.