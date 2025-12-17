Молодёжный Итоговый турнир ATP — 2025: расписание матчей 17 декабря
Сегодня, 17 декабря, в Джидде (Саудовская Аравия) стартует Итоговый турнир среди теннисистов 21 года и младше. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня.
Теннис. Молодёжный Итоговый турнир ATP — 2025. Групповой этап. Расписание 17 декабря (время — московское):
Красная группа
- 14:00. Дино Прижмич (Хорватия, 3) — Нишеш Басаваредди (США, 6).
- 15:30. Александр Блокс (Бельгия, 2) — Юстин Энгель (Германия, 8).
Синяя группа
- 19:00. Лёнер Тьен (США, 1) — Рафаэль Ходар (Испания, 7).
- 20:30. Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания, 4) — Николай Будков Кьер (Норвегия, 5).
Действующим чемпионом турнира является бразилец Жоао Фонсека, который принял решение не защищать титул.
