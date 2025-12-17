Скидки
Молодёжный Итоговый турнир ATP — 2025: расписание матчей 17 декабря

Молодёжный Итоговый турнир ATP — 2025: расписание матчей 17 декабря
Сегодня, 17 декабря, в Джидде (Саудовская Аравия) стартует Итоговый турнир среди теннисистов 21 года и младше. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня.

Теннис. Молодёжный Итоговый турнир ATP — 2025. Групповой этап. Расписание 17 декабря (время — московское):

Красная группа

  • 14:00. Дино Прижмич (Хорватия, 3) — Нишеш Басаваредди (США, 6).
  • 15:30. Александр Блокс (Бельгия, 2) — Юстин Энгель (Германия, 8).

Синяя группа

  • 19:00. Лёнер Тьен (США, 1) — Рафаэль Ходар (Испания, 7).
  • 20:30. Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания, 4) — Николай Будков Кьер (Норвегия, 5).

Действующим чемпионом турнира является бразилец Жоао Фонсека, который принял решение не защищать титул.

Календарь молодёжного Итогового турнира
Таблица молодёжного Итогового турнира
