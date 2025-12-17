Циципас: победа на молодёжном Итоговом турнире — 2018 стала большим шагом в моём развитии

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 34-я ракетка мира грек Стефанос Циципас опубликовал пост в преддверии Итогового турнира среди теннисистов 21 года и младше, пожелав удачи игрокам в борьбе за трофей.

«Победа на молодёжном Итоговом турнире — 2018 стала большим шагом в моём развитии. Она открыла мне путь к первому полуфиналу турнира «Большого шлема» на Открытом чемпионате Австралии несколько месяцев спустя. Это событие навсегда останется для меня особенным. Желаю удачи всем игрокам в этом году!» — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

Действующим чемпионом турнира является бразилец Жоао Фонсека, который принял решение не защищать титул.