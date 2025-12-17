Скидки
Теннис Новости

Лоренцо Сонего назвал двух игроков, которые могут достичь уровня Алькараса и Синнера

Итальянский теннисист 39-я ракетка мира Лоренцо Сонего считает, что его соотечественник Лоренцо Музетти и бразилец Жоао Фонсека могут достичь уровня лидеров мирового рейтинга Карлоса Алькараса и Янника Синнера.

«Некоторые игроки могут добиться подобного уровня. С точки зрения чистого таланта к ним относятся Жоао Фонсека и Лоренцо Музетти. Если Лоренцо сможет добавить что-то ещё в свою игру, у него может получиться.

Посмотрим, как вернётся Хольгер Руне, обладающий невероятной мощью. Но догнать Синнера и Алькараса будет очень трудно, их уровень невероятен. В важные моменты они поднимают планку ещё выше. Тот, кто находится по другую сторону сетки, знает, что должен выиграть очко, потому что ему ничего не достанется просто так. Давление на игрока огромное», — сказал Сонего в интервью Tennis World Italia.

