Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

16-летняя экс-россиянка Ефремова получила уайлд-кард в квалификацию Australian Open — 2026

16-летняя экс-россиянка Ефремова получила уайлд-кард в квалификацию Australian Open — 2026
Комментарии

736-я ракетка мира французская теннисистка Ксения Ефремова, ранее выступавшая за Россию, стала обладательницей уайлд-кард в сетку квалификации Australian Open — 2026. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса Франции.

Ксении Ефремовой 16 лет. В сентябре 2024 года стало известно, что она получила французское гражданство. Россиянка с 10 лет живёт во Франции, где тренируется в известной академии Патрика Муратоглу.

В основную сетку Открытого чемпионата Австралии уайлд-кард получили два французских игрока. Ими стали 119-я ракетка мира Тьянцоа Ракотоманга-Ражана и 138-й номер рейтинга ATP Кириян Жаке.

Материалы по теме
Третья теннисистка за два месяца перешла из России в Узбекистан. Теперь это Кудерметова
Третья теннисистка за два месяца перешла из России в Узбекистан. Теперь это Кудерметова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android