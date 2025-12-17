16-летняя экс-россиянка Ефремова получила уайлд-кард в квалификацию Australian Open — 2026

736-я ракетка мира французская теннисистка Ксения Ефремова, ранее выступавшая за Россию, стала обладательницей уайлд-кард в сетку квалификации Australian Open — 2026. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса Франции.

Ксении Ефремовой 16 лет. В сентябре 2024 года стало известно, что она получила французское гражданство. Россиянка с 10 лет живёт во Франции, где тренируется в известной академии Патрика Муратоглу.

В основную сетку Открытого чемпионата Австралии уайлд-кард получили два французских игрока. Ими стали 119-я ракетка мира Тьянцоа Ракотоманга-Ражана и 138-й номер рейтинга ATP Кириян Жаке.