Пегула восхитилась двумя подряд титулами Мирры Андреевой на «тысячниках»

Американские теннисистки Мэдисон Киз, Джессика Пегула и Дженнифер Брэди в своём подкасте выбрали наиболее яркие моменты 2025 года на крупных турнирах.

Киз: Моя победа [на Australian Open — 2025]. Мне лично нравится этот ответ.

Брэди: Нам всем он нравится. Думаю, мы все плакали. Я точно плакала. Ещё мне понравилась победа Бена [Шелтона] в Торонто, она была очень крутая.

Пегула: Мне также кажется, что две победы Мирры подряд на турнирах WTA-1000 были довольно безумными, — сказали теннисистки в эфире подкаста The Player's Box Podcast.

В 2025 году Мирра Андреева победила на турнирах категории WTA-1000 — в Дубае (ОАЭ) и Индиан-Уэллсе (США).