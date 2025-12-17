Пегула восхитилась двумя подряд титулами Мирры Андреевой на «тысячниках»

Американские теннисистки Мэдисон Киз, Джессика Пегула и Дженнифер Брэди в своём подкасте выбрали наиболее яркие моменты 2025 года на крупных турнирах.
Киз: Моя победа [на Australian Open — 2025]. Мне лично нравится этот ответ.
Брэди: Нам всем он нравится. Думаю, мы все плакали. Я точно плакала. Ещё мне понравилась победа Бена [Шелтона] в Торонто, она была очень крутая.
Пегула: Мне также кажется, что две победы Мирры подряд на турнирах WTA-1000 были довольно безумными, — сказали теннисистки в эфире подкаста The Player's Box Podcast.
В 2025 году Мирра Андреева победила на турнирах категории WTA-1000 — в Дубае (ОАЭ) и Индиан-Уэллсе (США).