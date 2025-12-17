«Настоящий боец». Анна Чакветадзе вспомнила соперничество с Марией Шараповой

Бывшая пятая ракетка мира российская теннисистка Анна Чакветадзе высказалась о соперничестве с пятикратной чемпионкой турниров «Большого шлема», экс первой ракеткой мира соотечественницей Марией Шараповой.

«Мария Шарапова была настоящим бойцом — она была очень сильной психологически, технически превосходной, а также обладала огромной мощью. Как контратакующей, защищающейся теннисистке без мощных ударов, мне всегда было очень сложно противостоять таким теннисисткам», — приводит слова Чакветадзе Tennis365.

Анна Чакветадзе и Мария Шарапова играли друг с другом семь раз. Все матчи теннисисток выиграла Шарапова.